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В Новокузнецке росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на женщину в её квартире

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении 54-летней жительницы многоквартирного дома.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на улицу 40 лет ВЛКСМ по сообщению о нападении на хозяйку квартиры. Внутри жилища они задержали 47-летнего местного жителя.

По предварительным данным, мужчина, предположительно на почве ревности, пришел к хозяйке жилища, чтобы выяснить отношения. В ходе словесного конфликта он несколько раз ударил женщину по голове и лицу. Чтобы прекратить противоправные действия, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/03/2025
Происшествия
Новокузнецк
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