В Новокузнецке стартует оперативно- профилактическое мероприятие «Дети на дороге»

В течение недели, с 30 июня 2025 года по 4 июля 2025 года, в Новокузнецке пройдут мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. В рамках мероприятия сотрудники инспекторы проведут встречи и акции с юными участниками дорожного движения. Также маршруты патрулирования сотрудников ДПС будут приближены к местам массового пребывания детей.

Ситуация с количеством ДТП с участием детей в Новокузнецке – критическая. В сравнении с прошлым 2024 годом рост составляет на 85%. На сегодняшний момент в ДТП на дорогах Новокузнецка 9 детей травмировались по собственной неосторожности:

• переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости;

• переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора;

• переезжали по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него.

15 детей получили травмы из-за того, что:

• их не заметили водители на пешеходном переходе;

• не выбрали безопасную скорость движения;

• пошли на опасный маневр и оказались на встречной полосе.

То есть это все те причины ДТП, которых можно было бы избежать, если бы каждый взрослый за рулем и ребенок при переходе проезжей части соблюдали Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Новокузнецка обращает особое внимание родителей на необходимость более тщательного контроля за проведением свободного времени своими детьми.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области