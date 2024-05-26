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В Новокузнецке транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

Сегодня в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о том, что в районе станций Карлык грузовым поездом травмирован мужчина.

Увидев человека на железнодорожных путях, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако расстояния не хватило для предотвращения столкновения с пешеходом.

Пострадавшего с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу.

Позже транспортными полицейскими установлена личность травмированного мужчины.Им оказался 38-летний местный житель, который находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила безопасности и пересекал железнодорожные пути на велосипеде  в неустановленном месте перед приближающимся поездом.  Фото: Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
26/05/2024
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