В Новокузнецке транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

Сегодня в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о том, что в районе станций Карлык грузовым поездом травмирован мужчина.

Увидев человека на железнодорожных путях, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако расстояния не хватило для предотвращения столкновения с пешеходом.

Пострадавшего с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу.

Позже транспортными полицейскими установлена личность травмированного мужчины.Им оказался 38-летний местный житель, который находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила безопасности и пересекал железнодорожные пути на велосипеде в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Фото: Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России