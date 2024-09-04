В Новокузнецке женщина, неоднократно продававшая алкогольные напитки несовершеннолетним, предстанет перед судом

Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

По версии дознания, обвиняемая, работая продавцом в одном из магазинов Новокузнецка, в июне текущего года будучи осведомленной о запрете на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет, продала 15-летнему подростку бутылку пива, содержащего 4% алкоголя. При этом в апреле 2024 года женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), однако должных выводов для себя не сделала.

Вину обвиняемая в содеянном признала, раскаялась, за совершенное преступление ей грозит до 1 года исправительных работ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области