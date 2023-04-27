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В Октябрьском СДК Тяжинского округа состоялся творческий отчет перед земляками

Концертную программу «И снова вместе!» подготовили работники и участники художественной самодеятельности Октябрьского и Старо-Тяжинского сельских Домов культуры, Почаевского и Борисоглебского секторов.
Своими выступлениями гостей мероприятия порадовали вокальные группы «Реченька», «Сельские зори», а также вокалисты Яна Денеко, Анастасия Погуляева, Саша Злобина, Альбина Злобина и другие. Концертная программа была яркой и насыщенной, нашлось в ней место и лирическим песням, и задорным танцам.
Зрители поблагодарили участников концерта бурными аплодисментами за замечательную программу.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/04/2023
Культура
Тяжин
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