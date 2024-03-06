В Отделении СФР по Кемеровской области начала работу мобильная клиентская служба

Социальный фонд России постоянно стремится к повышению качества предоставления государственных услуг и удобству их получения. Для этого в Отделении Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу начала работу мобильная клиентская служба, которая ведет выездной прием граждан по месту их проживания (пребывания).

Услугой выездного приема могут воспользоваться люди, не имеющие возможности обратиться в клиентскую службу СФР по состоянию здоровья. К этому кругу лиц также относятся:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- дети с инвалидностью;

- инвалиды с детства I группы;

- инвалиды I и II групп;

- лица старше 80 лет.

Выездной прием ведется по предварительной записи. Заявку на прием можно направить любым из способов: почтовым отправлением, по телефону региональной горячей линии (8-800-200-10-02), в форме личного обращения (в том числе через представителя или уполномоченное лицо), в форме электронного документа на сайте https://es.pfrf.ru/znp/.

Есть условия, при которых выездной прием не может быть осуществлен. Это, например, отсутствие гражданина более 15 минут после установленного времени по указанному в запросе адресу; если есть основания предполагать, что гражданин не понимает характер совершаемых им действий или находится состоянии опьянения; не установлена личность гражданина (его представителя), не предъявлен документ, подтверждающий полномочия; гражданин не представил документы для оказания государственной услуги; не обеспечены условия для оказания услуги (место для размещения оборудования).

Во время выездного приёма специалист клиентской службы осуществляет всестороннее консультирование и прием заявлений в рамках жизненного события гражданина.

Фото: ОСФР