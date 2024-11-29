В отношении 83 хозяйствующих субъектов Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты в сфере карантина

В течение ноября специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактические визиты для 26 кемеровских сельхозтоваропроизводителей, ведущих деятельность по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции. Такая работа направлена на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований и повышения информированности контролируемых лиц.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, требования предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а также к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые могут быть потенциальными источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

Также в ходе профилактических бесед государственные инспекторы проконсультировали контролируемых лиц по месту осуществления деятельности по вопросам приема и обработки заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китайскую народную Республику, оформления через систему «Цербер».

Всего с начала 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса состоялось 83 профилактических визита в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля.

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в получении достоверной и актуальной информации о требованиях законодательства и превентивных мерах по недопущению нарушений, могут самостоятельно инициировать проведение профилактического визита, направив соответствующую заявку в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по электронной почте: [email protected] или позвонив по телефону 8 (3842) 36-15-80.