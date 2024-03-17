В Прокопьевске транспортные полицейские провели для школьников необычный урок-конкурс

В средней общеобразовательной школе № 68 города Прокопьевска сотрудники линейного отделения полиции на станции Прокопьевск организовали необычный урок для учащихся. В программу встречи инспекторы по делам несовершеннолетних включили конкурс исполнителей стихотворений о Родине, спортивную эстафету и беседу о личной безопасности детей и подростков. За победу боролись школьники среднего звена. По результатам встречи первое место заняли представители восьмых классов, на втором учащиеся седьмых классов, третье место – у шестиклассников. Победители и участники награждены грамотами и сладкими подарками. Фото: ЛО МВД на транспорте