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В Прокопьевске транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Жемчужина»

В ходе встречи инспектор по делам несовершеннолетних ЛоП на станции Прокопьевск старший лейтенант полиции Ольга Карнаухова рассказала подросткам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Ребята узнали, как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на путях в неустановленном месте.  Также школьники приняли участие в викторине «Безопасное поведение на железной дороге», в ходе которой изучили сигналы светофоров и места безопасных переходов железнодорожных путей. В завершении встречи транспортные полицейские поблагодарили детей за активное участие, стремление к новым знаниям, вручили памятки, сладкие подарки и пожелали им хорошего летнего отдыха. Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Общество
Прокопьевск
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