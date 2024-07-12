В Прокопьевске транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Жемчужина»

В ходе встречи инспектор по делам несовершеннолетних ЛоП на станции Прокопьевск старший лейтенант полиции Ольга Карнаухова рассказала подросткам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Ребята узнали, как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на путях в неустановленном месте. Также школьники приняли участие в викторине «Безопасное поведение на железной дороге», в ходе которой изучили сигналы светофоров и места безопасных переходов железнодорожных путей. В завершении встречи транспортные полицейские поблагодарили детей за активное участие, стремление к новым знаниям, вручили памятки, сладкие подарки и пожелали им хорошего летнего отдыха. Фото: ЛО МВД на транспорте