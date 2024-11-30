В Промышленновском округе благодаря вмешательству прокуратуры приняты меры к сносу неэксплуатируемого опасного объекта

Прокуратурой Промышленновского района на основании публикации в средствах массовой информации проведена проверка исполнения владельцем заброшенного строения требований законодательства.

Установлено, что по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский район, с. Калинкино, находится здание бывшей Центральной ремонтной мастерской. Земельный участок, на котором располагается вышеуказанное строение не огорожен, захламлен мусором, сторожевая охрана территории не осуществляется, доступ посторонних лиц, в том числе детей, не ограничен. В целом объект находится в неудовлетворительном состоянии (отсутствуют кровля, пол, стены, двери и окна, разрушен цоколь, частично демонтирована каменная кладка, частично завалились опоры, имеется угроза обрушения и падения конструкций) и фактически является брошенным.

В связи с изложенным прокурором района в Промышленновский районный суд направлено исковое заявление о возложении на собственника строения обязанности принять меры, направленные на ограничение доступа граждан к вышеуказанному объекту, в случае невозможности - принять меры к его сносу.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время аварийный объект снесен.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области