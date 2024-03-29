Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Росгвардии показали, как оценивают служебных собак

В Новокузнецке специалисты кинологической службы Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели проверку натренированности служебных собак в ОМОН «Рубеж». Экспертная оценка охватила различные аспекты тренировки служебных псов, включая обнаружение взрывчатых веществ и их производных.

В ходе мероприятия кинологи, сопровождаемые своими четвероногими напарниками, продемонстрировали навыки поиска взрывных устройств в автомобилях и нежилых зданиях. Проверялась способность собак к идентификации опасных предметов, а также порядок действий специалиста-кинолога при их обнаружении.

В настоящее время в региональных подразделениях Росгвардии ведется набор кандидатов, желающих стать профессиональными кинологами. Для достижения этой цели ведомство предлагает обширную программу обучения, направленную на приобретение необходимых навыков и знаний.

«Одним из основных качеств таких специалистов является тесная связь между кинологом и собакой. Он должен быть чутким, заботливым хозяином и другом, а также проводить регулярные тренировки и занятия со своим четвероногим напарником», - отметил старший помощник начальника группы боевого обеспечения кинологической службы штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Денис Чекалов.

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
29/03/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus