В Росгвардии показали, как оценивают служебных собак

В Новокузнецке специалисты кинологической службы Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели проверку натренированности служебных собак в ОМОН «Рубеж». Экспертная оценка охватила различные аспекты тренировки служебных псов, включая обнаружение взрывчатых веществ и их производных.

В ходе мероприятия кинологи, сопровождаемые своими четвероногими напарниками, продемонстрировали навыки поиска взрывных устройств в автомобилях и нежилых зданиях. Проверялась способность собак к идентификации опасных предметов, а также порядок действий специалиста-кинолога при их обнаружении.

В настоящее время в региональных подразделениях Росгвардии ведется набор кандидатов, желающих стать профессиональными кинологами. Для достижения этой цели ведомство предлагает обширную программу обучения, направленную на приобретение необходимых навыков и знаний.

«Одним из основных качеств таких специалистов является тесная связь между кинологом и собакой. Он должен быть чутким, заботливым хозяином и другом, а также проводить регулярные тренировки и занятия со своим четвероногим напарником», - отметил старший помощник начальника группы боевого обеспечения кинологической службы штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Денис Чекалов.

Фото: Росгвардия