Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В селе Кубитет Тяжинского округа открылось новое пожарное депо

В здании разместились гараж на две автоцистерны, помещение для хранения и обслуживания пожарно-спасательного оборудования, комната отдыха, столовая и душевая. На территории пожарной части есть спортивно-тренировочная площадка.
Новое пожарно-спасательное подразделение будет в круглосуточном режиме обслуживать села Кубитет и Новоподзорново, деревни Чернышево, Старый Урюп, Изындаево, Новопреображенка, Макарово. Здесь живут более 1400 человек. Прежде для тушения возгораний сюда выезжали огнеборцы поселка Итатский. Время в пути составляло от 20 до 30 минут. Кубитетские спасатели смогут приступать к ликвидации пожаров в два раза быстрее.
Депо в селе Кубитет построено и оснащено на средства областного бюджета по решению агентства по защите населения и территории Кузбасса и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. Приобретено современное оборудование, две новые цистерны на базе автомобилей высокой проходимости. Трудиться в новом подразделении пожарной охраны будет 31 спасатель. В основном это местные жители, прошедшие специальную подготовку.
Открытие новой пожарной части в селе Кубитет, состоялось в рамках празднования 100-летия Тяжинского округа и накануне Дня спасателя России.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/12/2024
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus