В селе Кубитет Тяжинского округа открылось новое пожарное депо

В здании разместились гараж на две автоцистерны, помещение для хранения и обслуживания пожарно-спасательного оборудования, комната отдыха, столовая и душевая. На территории пожарной части есть спортивно-тренировочная площадка.

Новое пожарно-спасательное подразделение будет в круглосуточном режиме обслуживать села Кубитет и Новоподзорново, деревни Чернышево, Старый Урюп, Изындаево, Новопреображенка, Макарово. Здесь живут более 1400 человек. Прежде для тушения возгораний сюда выезжали огнеборцы поселка Итатский. Время в пути составляло от 20 до 30 минут. Кубитетские спасатели смогут приступать к ликвидации пожаров в два раза быстрее.

Депо в селе Кубитет построено и оснащено на средства областного бюджета по решению агентства по защите населения и территории Кузбасса и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. Приобретено современное оборудование, две новые цистерны на базе автомобилей высокой проходимости. Трудиться в новом подразделении пожарной охраны будет 31 спасатель. В основном это местные жители, прошедшие специальную подготовку.

Открытие новой пожарной части в селе Кубитет, состоялось в рамках празднования 100-летия Тяжинского округа и накануне Дня спасателя России.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа