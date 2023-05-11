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В сельских территориях провели совещания по земельному контролю.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу совместно с представителями  Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса проводят выездные встречи в сельских территориях. 

 - На встречах обсуждают выявление и принятие мер реагирования к собственникам земельных участков, которые не используются по назначению, заросли древесными кустарниками и сорной растительностью.

-Зарастание земельных участков представляет опасность при возгораниях. Кроме того, они сами могут являться источником возгорания и распространения огня.

-Для недопущения таких ситуаций принято решение об увеличении количества контрольно-надзорных мероприятий в рамках земельного контроля и надзора. На постоянной основе будут выявляться бесхозные земли с целью последующей передачи их в аренду или продажи.

-Такие встречи уже прошли в Прокопьевском, Новокузнецком, Мариинском, Чебулинском, Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Ижморском и Яйском округах.

Общество
kuzbassnews.ru
11/05/2023
Общество
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