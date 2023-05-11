Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса проводят выездные встречи в сельских территориях.



- На встречах обсуждают выявление и принятие мер реагирования к собственникам земельных участков, которые не используются по назначению, заросли древесными кустарниками и сорной растительностью.



-Зарастание земельных участков представляет опасность при возгораниях. Кроме того, они сами могут являться источником возгорания и распространения огня.

-Для недопущения таких ситуаций принято решение об увеличении количества контрольно-надзорных мероприятий в рамках земельного контроля и надзора. На постоянной основе будут выявляться бесхозные земли с целью последующей передачи их в аренду или продажи.



-Такие встречи уже прошли в Прокопьевском, Новокузнецком, Мариинском, Чебулинском, Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Ижморском и Яйском округах.