В тепличных хозяйствах Кузбасса стартовал мониторинг карантинного фитосанитарного состояния

Ежегодно специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния на территории каждого субъекта Российской Федерации. Его цель – выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории региона.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе мероприятия традиционно начинаются весной с тепличных хозяйств. На сегодняшний день — это 18,57 га закрытого грунта в 6 хозяйствах Кузбасса.

Первые выезды состоялись уже 5 и 6 марта 2025 года, в ходе которых в посадках томатов были отобраны пробы для проведения дальнейших исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на такие карантинные вирусы, как вирус морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томата, мозаики пепино. Одновременно специалисты ведомства установили 10 феромонных ловушек на выявление южноамериканской томатной моли, а также 100 феромонных и 500 клеевых ловушек – на западного цветочного трипса и других вредителей закрытого грунта.

18 марта установлено еще 70 феромонных и 445 клеевых ловушек на западного цветочного трипса.

По результатам такого мониторинга, включающего целый комплекс обследовательских мероприятий, будет составлен отчет о фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области – Кузбасса, данные которого ежегодно публикуются в Национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.