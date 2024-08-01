В Томской области состоялся XII межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»

В селе Кривошеино фестиваль открылся праздничным молебном «На благое дело» на территории музея казачьей культуры и быта «Братина», около часовни Николая Чудотворца. После торжественного шествия участников фестиваля прошел показ реконструкции казачьего обряда «Принятие присяги молодыми казаками».

На площадке «Казачий стан» состязались в мастерстве участники чемпионата Сибири по рубке шашкой и фланкировке. Площадка «Казачье подворье» порадовала гостей выставкой-ярмаркой национальных казачьих блюд. На площадке «Казачий привоз» можно было познакомиться с традиционными казачьими промыслами и ремеслами. Прошли конкурсы «Томская Братина», «Казачья стряпуха», «Казачья сила». На площадке «Казачья вольница» состоялись мастер-классы по казачьему боевому искусству, владению оружием казаков – нагайкой и шашкой, а также демонстрация казачьих исконных забав.

В доме-музее «Усадьба зажиточного казака» гости знакомились с укладом жизни и бытом сибирских казаков. На выставке, подготовленной участниками движения «Красный обоз», были представлены артефакты СВО. В шатре Томского областного краеведческого музея можно было приобрести сувенирную продукцию.

В концертной программе с казачьими песнями и плясками выступили творческие коллективы и казачьи клубы из регионов Сибири, районов Томской области, а также города Москвы. В их числе были и народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» и коллектив-спутник, вокальная группа «Русичи» центра национальных культур - филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности (Кемеровская область – Кузбасс). Завершился большой казачий праздник выступлением фольклорного ансамбля «Вольная Русь» из города Москвы.

Организаторы фестиваля казачьей культуры «Братина» – Томский областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова, администрация Кривошеинского района Томской области и Дворец народного творчества «Авангард» города Томска.