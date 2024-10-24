В транспортной полиции Белово завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово и член общественного совета подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

По решению жюри выбраны две лучшие работы для участия в окружном этапе конкурса. В первой категории победителем стал воспитанник детского сада Иван Голод (6 лет), а среди старших участников финалистом стала ученица 5-го класса Дарья Митянова (10 лет).

Все конкурсанты отразили в своих рисунках видение работы своих родителей через призму любви к ним. Врио начальника линейного отдела МВД России на станции Белово подполковник полиции Сергей Косенко в торжественной обстановке вручил победителям конкурса грамоты и сладкие призы, а также поблагодарил их родителей за достойное и правильное воспитание детей и пожелал дальнейших побед!

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте