В трёх подведомственных регионах во ФГИС «Сатурн» зарегистрировано более 23 тысяч площадок

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают работу по регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих или планирующих обращение пестицидов и агрохимикатов.

В настоящее время в ней зарегистрированы 1 020 новосибирских, 138 томских и 497 кемеровских хозяйствующих субъектов, а общее количество площадок, на которых ведется такая работа, достигло 23 149.

В ходе регулярно проводимого анализа специалисты ведомства выявляют факты отсутствия регистрации хозяйствующих субъектов, а также не внесения и/или внесения недостоверной информации во ФГИС «Сатурн» при ведении деятельности по обращению пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, отмечены факты нарушения регламента их применения, соблюдение которого должно исключать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

В целях недопустимости нарушения обязательных требований к хозяйствующим субъектам применены меры превентивного характера в виде предостережений, в которых им предложено своевременно вносить во ФГИС «Сатурн» достоверные и полные сведения и информацию, предусмотренные частью 3 статьи 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Так, по состоянию на 3 октября 2024 года в адрес новосибирских аграриев направлено 129 предостережений, томских — 62 и кемеровских — 58.