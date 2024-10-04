В трёх подведомственных регионах во ФГИС «Сатурн» зарегистрировано более 23 тысяч площадок

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают работу по регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих или планирующих обращение пестицидов и агрохимикатов.
В настоящее время в ней зарегистрированы 1 020 новосибирских, 138 томских и 497 кемеровских хозяйствующих субъектов, а общее количество площадок, на которых ведется такая работа, достигло 23 149.
В ходе регулярно проводимого анализа специалисты ведомства выявляют факты отсутствия регистрации хозяйствующих субъектов, а также не внесения и/или внесения недостоверной информации во ФГИС «Сатурн» при ведении деятельности по обращению пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, отмечены факты нарушения регламента их применения, соблюдение которого должно исключать негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.
В целях недопустимости нарушения обязательных требований к хозяйствующим субъектам применены меры превентивного характера в виде предостережений, в которых им предложено своевременно вносить во ФГИС «Сатурн» достоверные и полные сведения и информацию, предусмотренные частью 3 статьи 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Так, по состоянию на 3 октября 2024 года в адрес новосибирских аграриев направлено 129 предостережений, томских — 62 и кемеровских — 58.
ФГИС «Сатурн» была запущена в промышленную эксплуатацию в 2022 году и предназначена для отслеживания всех процессов оборота пестицидов и агрохимикатов, используемых в растениеводстве.
Опыт эксплуатации Системы, а также обратная связь от пользователей показали необходимость внесения изменений в части минимизации ручного ввода сведений, улучшения эргономики личных кабинетов пользователей и упрощения процедуры регистрации, заведения площадок, поднадзорных объектов и внесения информации.
В настоящее время Россельхознадзором проводится работа по модернизации ФГИС «Сатурн», предусматривающая новые процессы, направленные на уменьшение количества ручного ввода информации и повышение удобства работы пользователей. Подробности в материале Службы.