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В Тяжине библиотекари провели беседу, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей

Специалист публичного центра правовой информации Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова рассказала ветеранам, отдыхающим в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения об основополагающих правах потребителей и способах защиты от недобросовестных продавцов.
Участники беседы «Будьте грамотны, будьте бдительны» посмотрели видеоролики «Покупай правильно», «Будь внимательней», «Обмен и возврат товара». Отдыхающие задавали специалисту вопросы, делились жизненным опытом по отстаиванию своих прав.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/03/2024
Культура
Тяжин
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