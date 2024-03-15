В Тяжине библиотекари провели беседу, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей

Специалист публичного центра правовой информации Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова рассказала ветеранам, отдыхающим в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения об основополагающих правах потребителей и способах защиты от недобросовестных продавцов.

Участники беседы «Будьте грамотны, будьте бдительны» посмотрели видеоролики «Покупай правильно», «Будь внимательней», «Обмен и возврат товара». Отдыхающие задавали специалисту вопросы, делились жизненным опытом по отстаиванию своих прав.