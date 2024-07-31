В Тяжине библиотекари провели экскурсию для туристов из Пермского края

В библиотеке семья посетила музейную комнату Николая Ивановича Масалова. Специалист провела для гостей экскурсию, познакомила с биографией Героя Кузбасса, представила уникальные фотографии, письма, награды и личные вещи Николая Ивановича.

Во время уличных боев при штурме Берлина 30 апреля 1945 года гвардии старший сержант Николай Масалов спас из-под огня немецкую девочку. Подвиг воина-кузбассовеца послужил идейной основой при создании памятника советскому воину-освободителю. Величественный монумент был установлен в берлинском Трептов-парке.

По решению властей Кузбасса была изготовлена точная копия памятника, установленная в городе Кемерово. Мемориал Воину-освободителю не имеет аналогов в России. Также библиотекарь рассказала туристам о том, какая работа по увековечиванию подвига легендарного земляка ведется в Тяжинском округе.