В Тяжине добровольцы провели детскую игровую программу «Новогодние забавы»
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, волонтеры местной организации Союза молодежи Кузбасса, сделали незабываемый подарок воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Добровольцы в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Зайца создали для ребят сказочную атмосферу.
Вместе с детьми студенты водили хороводы, исполняли любимые новогодние песни, декламировали стихи, а также играли в забавные игры. Все ребятишки получили сладкие подарки и мягкие игрушки.
Фото: Тяжинский агропромышленный техникум