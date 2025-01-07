В Тяжине добровольцы провели детскую игровую программу «Новогодние забавы»

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, волонтеры местной организации Союза молодежи Кузбасса, сделали незабываемый подарок воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Добровольцы в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Зайца создали для ребят сказочную атмосферу.

Вместе с детьми студенты водили хороводы, исполняли любимые новогодние песни, декламировали стихи, а также играли в забавные игры. Все ребятишки получили сладкие подарки и мягкие игрушки.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум