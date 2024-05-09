В Тяжине открылся дом-музей Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова

30 апреля 1945 года во время уличных боев при штурме Берлина советский воин-кузбассовец, рискуя жизнью спас трехлетнюю немецкую девочку.

На митинг пригласили земляков героя, юнармейцев и кузбасских краеведов, которые занимались сбором информации и экспонатов. Из Краснодарского края приехали родственники легендарного воина – племянник Валерий Масалов и двоюродная внучка Светлана Чибирева.

Почетное право прикрепить пятиконечную красную звездочку на дом, в котором Николай Иванович Масалов прожил более 35 лет, было предоставлено учащемуся Тяжинской средней школы № 3, командиру юнармейского отряда «Барс» Дмитрию Василенко и родственникам героя.

В доме-музее личные вещи и мебель из старой обстановки сочетаются с современными мультимедийными технологиями. Среди экспонатов – журнал «Октябрь» 1964 года, где опубликована первая статья о подвиге Николая Масалова. Также есть уникальная радиопередача с голосом героя. В экспозиции представлены и письма, которые Н. И. Масалову писали дети Советского Союза и Германии.

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, границы участка дома-музея будут расширены, чтобы это стало памятным местом, посвященным трем поколениям российского воинства. В проекте – строительство двухэтажного исторического музея и гостиницы для туристов. Губернатор распорядился разработать скульптурную композицию семьи Масалова, сидящей на лавочке у дома, какой запомнили ее земляки. Во дворе дома-музея Николая Ивановича Масалова гости посадили кусты сирени.