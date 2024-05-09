Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине открылся дом-музей Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова

30 апреля 1945 года во время уличных боев при штурме Берлина советский воин-кузбассовец, рискуя жизнью спас трехлетнюю немецкую девочку.
На митинг пригласили земляков героя, юнармейцев и кузбасских краеведов, которые занимались сбором информации и экспонатов. Из Краснодарского края приехали родственники легендарного воина – племянник Валерий Масалов и двоюродная внучка Светлана Чибирева.
Почетное право прикрепить пятиконечную красную звездочку на дом, в котором Николай Иванович Масалов прожил более 35 лет, было предоставлено учащемуся Тяжинской средней школы № 3, командиру юнармейского отряда «Барс» Дмитрию Василенко и родственникам героя.
В доме-музее личные вещи и мебель из старой обстановки сочетаются с современными мультимедийными технологиями. Среди экспонатов – журнал «Октябрь» 1964 года, где опубликована первая статья о подвиге Николая Масалова. Также есть уникальная радиопередача с голосом героя. В экспозиции представлены и письма, которые Н. И. Масалову писали дети Советского Союза и Германии.
По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, границы участка дома-музея будут расширены, чтобы это стало памятным местом, посвященным трем поколениям российского воинства. В проекте – строительство двухэтажного исторического музея и гостиницы для туристов. Губернатор распорядился разработать скульптурную композицию семьи Масалова, сидящей на лавочке у дома, какой запомнили ее земляки. Во дворе дома-музея Николая Ивановича Масалова гости посадили кусты сирени.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus