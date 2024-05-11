В Тяжине отметили День Победы

С утра по улицам окружного центра проследовала кавалькада мотоциклистов и ретроавтомобилей. На центральной площади поселка к легендарной технике ушедшей эпохи могли прикоснуться все желающие и даже посидеть за рулем. Артисты «фронтовой бригады» порадовали земляков своим творчеством. Во дворе дома жительницы блокадного Ленинграда Евгении Ивановны Гладиковой они устроили праздничный концерт.

В поселке прошло шествие «Бессмертного полка». На площади Победы колонны организаций и предприятий, школьники и студенты Тяжинского агропромышленного техникума, жители собрались, чтобы минутой молчания почтить память земляков погибших в годы Великой Отечественной войны. На митинге выступили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и начальник управления ветеринарии Кузбасса Сергей Геннадьевич Лысенко.

В окружном центре состоялась праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живет». На площади Ленина можно было подкрепиться кашей из полевой кухни и шашлыками. Здесь же были устроены различные локации, тематические фотозоны. Работала мастерская по плетения маскировочных сетей. Обучение провели серебряные волонтеры и волонтеры Победы.

На интерактивной площадке «Великой Победе посвящается» можно было примерить форму солдата Великой Отечественной войны, подержать оружие, заглянуть в солдатский вещмешок и ознакомиться с его содержимым. Внимание посетителей привлекала атрибутика военной поры – Знамя Победы, солдатские плащ-палатки и пилотки, ящики из-под снарядов и чемоданы. Дети угощались фронтовым сахаром-рафинадом.

Все желающие могли посетить музей на колесах «Прикосновение к подвигу» (экспозиция посвящена Герою Кузбасса Н. И. Масалову), побывать в открывшемся накануне доме-музее Николая Ивановича Масалова, принять участие в различных мастер-классах и акции «Голубь мира». У ребят была возможность попробовать силы в тактической игре лазертаг.

В вечерней концертно-танцевальной программе приняли участие лучшие солисты, народные и эстрадные коллективы Дома культуры «Юбилейный». Завершились торжества праздничным салютом.