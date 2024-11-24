В Тяжине прошел фестиваль национальных культур «Краски наций»

В центре национальных культур прозвучали русские народные песни, музыкальные произведения о малой Родине, стихи на белорусском и армянском языках. Участники фестиваля также исполнили танец с ложками и телеутский танец.

В очередной раз участниками ежегодного фестиваля «Краски наций» стали гости из Тисульского округа, исполнившие народные песни. Завораживающее звучание дудука не оставило в зале равнодушных.

Здесь собрались воспитанники детских садов, учащиеся образовательных организаций Тяжинского округа, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, воспитанники Тяжинского центра дополнительного образования, фольклорные ансамбли и солисты детской школы искусств № 31 и танцевальный коллектив центра национальных культур.

Всем участникам фестиваля организаторы вручили благодарственные письма главы Тяжинского муниципального округа, памятные сувенирные медали и сладкие пироги.

Фото: Тяжинский центр национальных культур