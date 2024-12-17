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В Тяжине прошел фестиваль семейной традиции, посвященный Году семьи

Учащиеся детской школы искусств № 31 с родителями, братьями и сестрами выступали в разных номинациях. В фестивальной программе были представлены вокальные и инструментальные ансамбли, а также сценическая миниатюра.
Фестиваль «Поем и играем вместе» открылся песней «Гимн семьи» в исполнении учащейся Алисы Вильховецкой. Трогательно и проникновенно прозвучала песня «Мамины руки» в исполнении Карины и Натальи Анатольевны Чухровых. Песня «Дорогою добра» в исполнении Алены и Инги Юрьевны Номаль, не оставила в зале равнодушных. Лиричным исполнением песни «Осенний полет» публику порадовал вокальный дуэт Владислава и Ирины Александровны Данилковых. Семья Шнит – Глеб, Матвей и Арина Александровна показали сценку «Дружная семья».
В исполнении вокального трио семьи Вильховецких прозвучала песня «Брат и сестра», а брат с сестрой Тимофей и Екатерина Науменко исполнили русскую народную песню «Куманек, побывай у меня». Ярко выступили инструментальные дуэты Анастасии и Арсения Пасько, Алисы и Миланы Чешевых, фортепианный дуэт преподавателей детской школы искусств Татьяны Владимировны Астраханцевой и Борислава Петровича Сумина.
Завершился фестиваль песней «Моя дружная семья» в исполнении вокальных ансамблей «СуперДетки» и «Радуга» (руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева). Всем семьям организаторы фестиваля вручили сладкие подарки.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/12/2024
Культура
Тяжин
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