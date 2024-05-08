В Тяжине прошел окружной фестиваль молодежного творчества «Эхо войны»

Фестиваль посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня образования Тяжинского района.

На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили учащиеся школ округа и детской школы искусств № 31, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, участники художественной самодеятельности Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, ДК «Юбилейный» и работающая молодежь поселка.

В зале присутствовали почеётные гости: жительница блокадного Ленинграда Евгения Ивановна Гладикова, член Союза Кузбасских писателей, представитель поколения детей войны Алексей Николаевич Ростовский и автор стихов о родном крае Иван Степанович Лунев.

Юноши и девушки представили свое творчество в разных жанрах искусства. Прозвучали и стихи, написанные почетными гостями фестиваля. Студентки Тяжинского агропромышленного техникума выступили в двух номинациях: художественное слово и вокал. Кристина Лапицкая прочитала стихотворение «Дети войны» поэтессы Евгении Ивановны Гладиковой из поселка Тяжинский. Олеся Шманай исполнила песню военных лет «В лесу прифронтовом».

Участники фестиваля награждены благодарственными письмами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, а также памятными статуэтками. Представители Тяжинского окружного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций отметили некоторые номера благодарственными письмами и сладкими подарками.