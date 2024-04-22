В Тяжине прошел прием главы «В ногу со временем», посвященный Дню местного самоуправления

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поблагодарил всех, кто вносит достойный вклад в развитие системы местного самоуправления, и особо отметил заслуги ветеранов муниципальной службы. К словам поздравлений присоединился председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

Затем состоялась церемония награждения работников за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие Тяжинского муниципального округа.

С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.