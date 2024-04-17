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В Тяжине прошла агрономическая конференция

В Тяжинском агропромышленном техникуме пленарную часть открыл глава муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В работе агрономической конференции, посвященной вопросам подготовки посевной кампании, принял участие заместитель председателя Правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Павлович Ильин.
До участников конференции были доведены общие показатели агропромышленного комплекса в округе, прогноз погоды в период посевной кампании, перспективы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий Тяжинского округа выпускниками техникума. Обсуждались вопросы особого противопожарного режима, качества семян. Также поднимались темы агрострахования, подготовки и переподготовки кадров, состоялись презентации ведущих агроснабженческих компаний региона. В ходе конференции работали тематические выставки и фотозоны.

 

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2024
Экономика
Тяжин
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