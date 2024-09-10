В Тяжине прошла творческая встреча с художником Сергеем Долгополом

Работы члена Союза художников России экспонировались на региональных и городских выставках и не раз были отмечены наградами. Долгое время Сергей Анатольевич работал витражистом, и вот уже много лет его творческая деятельность связана с государственной библиотекой Кузбасса для детей и молодежи, где он трудится ведущим художником.

Сергей Анатольевич Долгопол представил учащимся детской художественной школы № 13 фотографии витражей, картины с изображением природы и портреты земляков. Поговорили с ребятами о живописи, ее жанрах и материалах, используемых художниками, таких как уголь, акварель и масляные краски.

Юные художники приняли участие в мастер-классе по рисованию грифелем. Ребята нарисовали домашних животных. Творческая встреча состоялась в рамках фестиваля «Книжная площадь» и проекта «Книжные гастроли».