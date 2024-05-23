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В Тяжине состоялась краеведческая игра, посвященная 100-летию со дня образования Тяжинского района

Работники библиотеки имени Николая Ивановича Масалова провели ее для студентов первого курса Тяжинского агропромышленного техникума в форме библиоквилта «Тяжинский с другого ракурса».
В информационно-исторической части речь шла о достижениях в различных областях деятельности, а также о людях, внесших большой вклад в развитие территории. Ведущие познакомили студентов с издательской продукцией библиотеки – сборниками стихов и прозы самобытных писателей и поэтов, информационными сборниками о людях и достопримечательностях.
Затем ребят ждала командная интеллектуальная игра, в которой игрокам пригодилась логика, эрудиция, интуиция, смекалка и умение работать с различными информационными источниками. Проигравших при этом не было. Каждый унес с собой интересные факты, события, биографии выдающихся земляков и позитивные эмоции.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/05/2024
Культура
Тяжин
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