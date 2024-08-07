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В Тяжине состоялась очередная встреча в «Альцгеймер кафе»

Проект разработан в центре социального обслуживания населения Тяжинского округа для профилактики и борьбы с болезнью Альцгеймера. Необычное кафе создано в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение».
В отделении дневного пребывания гости выполняют упражнения по нейробике или зарядке для мозга. Вот и на этот раз участники встречи попробовали силы в заданиях на развитие памяти и внимания. Также участвовали в занятии по танцевально-двигательной терапии и мастер-классе, направленном на развитие мелкой моторики.
Неотъемлемой частью проекта является совместное чаепитие. По мнению специалистов, такие встречи за чашкой чая создают атмосферу уюта, способствует более открытому общению. Занятия в «Альцгеймер кафе» проходят ежемесячно.

Здоровье
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/08/2024
Здоровье
Общество
Тяжин
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