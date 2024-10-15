В Тяжине состоялись региональные соревнования по лазерному бою «Кубок Героя»

В спортивном комплексе «Юность» собрались 120 участников (20 команд) из городов Топки, Киселевска, Анжеро-Судженска, поселков Итатский и Тяжинский. Трехдневные физкультурно-спортивные соревнования по лазерному бою посвятили памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В свободное время юные спортсмены посетили дом-музей Николая Ивановича Масалова, где им рассказали о жизни и подвиге легендарного советского воина.

По итогам соревнований в возрастной категории до 14 лет первое место заняла команда «Витязь» ЦВТИ Гарнизон 42 (город Анжеро-Судженск). На втором месте команда «Беркут» ЦВТИ Гарнизон 42 (город Анжеро-Судженск). Третье место досталось команде «Дружина» ЦВТИ Гарнизон 42 (город Анжеро-Судженск).

В возрастной категории 15-21 год на первое место вышла команда «Поколение Х» МАОУ ДО «ДЮСШ» (поселок Тяжинский). Второе место заняла команда «Легион» ЦВТИ Гарнизон 42 (город Анжеро-Судженск). На третьем месте команда «Осирис» Тяжинский агропромышленный техникум (поселок Тяжинский).

В возрастной категории 22+ первое место заняла команда «Кобра» ЦВТИ Гарнизон 42 (город Анжеро-Судженск). На второе место вышла команда «Ирбис» клуб внеаренного лазертага «Ирбис» (поселок Тяжинский). Третье место досталось команде «Зона42» лазертаг клуб «Zona42» (город Киселевск).

Соревнования состоялись при поддержке Кемеровского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Кемеровского отдела Сибирского войскового казачьего общества.

Фото: ДЮСШ Тяжинского МО