В Тяжине состоялся информационный тур с интерактивной выставкой «Великая Победа»

Благодаря гостям из военно-патриотического центра «Вымпел – Кузбасс» (директор Михаил Дмитриевич Рудаков) ребята из Тяжинского и Тисульского округов соприкоснулись с историей. Они не только познакомились с событиями Великой Отечественной войны, но и смогли ощутить себя их участниками.

Школьники не просто воспринимали лекционный материал, но и как настоящие командиры решали оперативные и стратегические задачи. Благодаря интерактивной выставке, ребята получили возможность воочию увидеть боевые награды, вооружение и атрибуты времен Великой Отечественной войны. К реликвиям можно было прикоснуться – организаторами это не возбранялось.

В рамках реализации просветительского историко-патриотического проекта «Великая Победа» информационный тур с элементами исторической реконструкции и военной миниатюры организовали представители военно-патриотического центра «Вымпел – Кузбасс» и Движения Первых - Кузбасс.