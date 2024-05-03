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В Тяжине состоялся информационный тур с интерактивной выставкой «Великая Победа»

Благодаря гостям из военно-патриотического центра «Вымпел – Кузбасс» (директор Михаил Дмитриевич Рудаков) ребята из Тяжинского и Тисульского округов соприкоснулись с историей. Они не только познакомились с событиями Великой Отечественной войны, но и смогли ощутить себя их участниками.
Школьники не просто воспринимали лекционный материал, но и как настоящие командиры решали оперативные и стратегические задачи. Благодаря интерактивной выставке, ребята получили возможность воочию увидеть боевые награды, вооружение и атрибуты времен Великой Отечественной войны. К реликвиям можно было прикоснуться – организаторами это не возбранялось.
В рамках реализации просветительского историко-патриотического проекта «Великая Победа» информационный тур с элементами исторической реконструкции и военной миниатюры организовали представители военно-патриотического центра «Вымпел – Кузбасс» и Движения Первых - Кузбасс.

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kuzbassnews.ru
03/05/2024
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