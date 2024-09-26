В Тяжине состоялся концерт «Здравствуй, зритель!» губернаторского хора «Утро»

Хор был основан в 1976 году на базе детской музыкальной школы № 2 Кировского района города Кемерово. Хоровой коллектив выступал более чем в 25 городах России и стран зарубежья: Москве, Берлине, Лондоне, Страссбурге и других.

Хор «Утро» музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва ведет активную творческую деятельность – принимает участие в концертах регионального, федерального и международного уровней. В репертуаре хора «Утро» представлены самые различные жанры хоровой музыки, всего около 400 песен. Коллектив – Лауреат хоровой Ассамблеи (Иерусалим, Израиль), обладатель Гран-при Международного конкурса академических хоров (Пардубице, Прага, Чехия), а также многочисленных других наград.

На сцене Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский в исполнении участников губернаторского хора проникновенно прозвучали ретро-композиции. Посетив концерт, тяжинцы познакомились с шедеврами отечественной и зарубежной музыки. Среди зрителей были и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Пушкинская карта».