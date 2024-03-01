В Тяжине состоялся конкурс допризывников

Военно-спортивный конкурс среди допризывной молодежи округа «Сегодня – мальчишки, а завтра – солдаты», посвящен 100-летию со дня образования Тяжинского района и 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

В конкурсе приняли участие команды Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, Тяжинских средних школ № 2 и 3, Итатской средней школы имени Тамары Файвишевны Данкевич, Новопокровской основной школы, Листвянской средней школы.

В состав жюри вошли военный комиссар Тисульского и Тяжинского округов Кемеровской области – Кузбасса, майор Николай Николаевич Николаенко, председатель правления районного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Витальевич Иванов, ветеран Вооружённых Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков.

Будущие защитники Отечества проявили ловкость, силу и смекалку в конкурсах «Сдача рапорта», «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Основы воинских знаний», «Статен в строю, силен в бою». Кроме того участники каждой команды создали боевой листок «Тяжинский район глазами молодежи».

По итогам военно-спортивного конкурса «золото» завоевала

команда «Барс» Тяжинской средней школы № 3 (командир Дмитрий Василенко). «Серебро» досталось команде «Ирбис» Тяжинской средней школы № 2 (командир Артем Егоров), «бронза» – команде «Факел» Итатской средней школы имени Тамары Файвишевны Данкевич (командир Данила Тарханов).

Все команды были награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и ценными подарками. За первое место – пневматическая винтовка, за второе – три учебно-тренировочных гранаты, за третье – магазин учебный автомата Калашникова для тренировки снаряжения патронами.

Для всех зрителей, болельщиков и участников конкурса свое творчество подарили участники ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко, Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский) и театр танца «Весна» (руководитель Марина Патрина).