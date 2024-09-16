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В Тяжине состоялся муниципальный этап областного турнира по дебатам «Глаголь»

В ходе захватывающего соревнования участники продемонстрировали ораторское мастерство, аналитические навыки и умение аргументировать свою точку зрения.
В турнире по дебатам участвовали команды Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова, Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич, Тяжинского агропромышленного техникума, средних школ № 1, 2, 3 поселка Тяжинский. В финале лучшими ораторами себя показали участники турнира из Итатской средней школы.
Турнир проводится среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций Кузбасса в целях повышения гражданской активности молодежи, создания условий для популяризации положительного опыта Движения Первых, выявления и поддержки творческих ребят. Благодаря турниру молодые люди развивают коммуникативные навыки, критическое мышление, творческий и лидерский потенциал.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/09/2024
Образование
Тяжин
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