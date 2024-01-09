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В Тяжине состоялся новогодний турнир по мини-футболу

В спортивном комплексе «Юность» собрались 6 команд из городов Ачинска и Боготола, поселков Тисуль, Верх-Чебула и Тяжинский. Игры проходили по подгруппам, два тайма по 12 минут.
По итогам открытого новогоднего турнира среди юношей 2012-2013 годов рождения первое место заняла команда детско-юношеской спортивной школы поселка Верх-Чебула. На втором месте команда «Авангард Юниор» из города Боготола. Третье место досталось воспитанникам детско-юношеской спортивной школы поселка Тисуль.
Лучшим вратарем признан Никита Тарутин. Лучший защитник – Михаил Орлов, лучший игрок – Семен Логачев.

Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/01/2024
Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
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