В Тяжине состоялся новогодний турнир по мини-футболу

В спортивном комплексе «Юность» собрались 6 команд из городов Ачинска и Боготола, поселков Тисуль, Верх-Чебула и Тяжинский. Игры проходили по подгруппам, два тайма по 12 минут.

По итогам открытого новогоднего турнира среди юношей 2012-2013 годов рождения первое место заняла команда детско-юношеской спортивной школы поселка Верх-Чебула. На втором месте команда «Авангард Юниор» из города Боготола. Третье место досталось воспитанникам детско-юношеской спортивной школы поселка Тисуль.

Лучшим вратарем признан Никита Тарутин. Лучший защитник – Михаил Орлов, лучший игрок – Семен Логачев.