В Тяжине состоялся окружной конкурс «Маленькая Снегурочка – 2024»

На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили 10 конкурсанток в возрасте 6-7 лет. Маленьких Снегурочек представили: Итатский городской Дом культуры, Малопичугинский и Листвянский сельские Дома культуры, детская школа искусств № 31, детские сады поселка Тяжинский – № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 3 «Золотой ключик», № 8 «Солнышко», Преображенский детсад «Колосок» и Георгиевский детский сад «Солнышко».

Участницам конкурса, посвященного Году семьи в России, необходимо было подготовить визитную карточку, творческий номер и презентацию оригинального костюма Снегурочки. Маленькие конкурсантки подарили зрителям настоящее новогоднее волшебство и погрузили в атмосферу доброй сказки.

Снегурочки демонстрировали на сцене свои костюмы, читали стихи, пели и танцевали. Жюри оценивало конкурсанток по разным критериям, при этом учитывались умение держаться на сцене, не стесняясь публики, оригинальность костюма, артистизм и творческий подход.

Во время подведения итогов в зале проводилось зрительское голосование. Приз «Зрительских симпатий» получила конкурсантка из Тяжинского детсада № 3 «Золотой ключик» Ангелина Иванова. Победительницей конкурса «Маленькая Снегурочка – 2024» стала Евгения Усачева из Тяжинского детского сада № 1 «Березка». Снегурочкам вручили памятные подарки и сладкие призы от Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности