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В Тяжине состоялся отборочный тур Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы»

На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили более 30 коллективов из Тяжинского, Мариинского, Тисульского и Чебулинского округов.
Победители муниципальных этапов представили вокальные номера в номинациях: «Современная песня о войне, о Победе», «Песня военных лет», «Авторская военно-патриотическая песня», «Театрализованная песня» и «Военно-патриотическая песня в исполнении трудового коллектива».
Победители отборочных этапов Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне встретятся на гала-концерте, который состоится 9 мая 2025 года в городе Кемерово.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

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kuzbassnews.ru
10/02/2025
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