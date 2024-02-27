В Тяжине состоялся XX турнир по волейболу памяти Владимира Кравченко

Соревнования также посвящены и 100-летию Тяжинского района. Волейбольный турнир среди сельских мужских команд и команд образовательных организаций округа, состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме.

В спортзале учебного заведения собрались 6 мужских команд, в том числе Ступишинского территориального отдела, Тяжинского агропромышленного техникума, детско-юношеской спортивной школы и Тяжинской средней школы № 2. После долгого перерыва в юбилейном турнире также приняла участие команда из деревни Георгиевка.

На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости: председатель Тяжинского отделения Всероссийской организации ветеранов Афганистана Сергей Витальевич Иванов, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков, участник СВО Андрей Иванович Трегуб.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Юность 1» (Тяжинская ДЮСШ). Второе место у волейболистов Тяжинской средней школы № 2. На третьем месте команда «Техникум 2» (ГПОУ «ТАПТ»).

Лучшими игроками турнира стали Юрий Миханошин (команда «Юность 1», Тяжинская ДЮСШ), Елена Ковалева (команда Тяжинской СШ № 2) и Михаил Трушков (команда «Техникум 2», ГПОУ «ТАПТ»).

Победители и призеры XX турнира по волейболу, посвященного памяти участника Чеченского вооруженного конфликта Владимира Кравченко и 100-летию со дня образования Тяжинского района, награждены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального района, кубками, памятными медалями и статуэтками. Также все команды получили в подарок волейбольные мячи.