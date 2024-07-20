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В Тяжинском агропромышленном техникуме действует подростковый трудовой отряд «Бригада»

Под руководством опытных наставников ребята получают необходимые практические навыки, учатся работать в команде. Студенты 1 и 2 курсов занимаются благоустройством территории образовательного учреждения, наводят порядок в учебных кабинетах и лабораториях. Также работают в учебном хозяйстве техникума. Девушки пропалывают грядки и клумбы. Парни приводят в порядок складские помещения, вносят свой вклад в поддержание чистоты во всем учебном заведении.
На каникулах ребята из «Бригады» успевают потрудиться и отдохнуть. Досуговую программу они разрабатывают сами, все вместе. Характерно, что это не только развлекательные мероприятия. Так студенты приняли участие в историко-патриотической встрече, посвященной 80-летию операции «Багратион». Студенты узнали много нового об одной из самых успешных стратегических наступательных операций за годы Великой Отечественной войны. Тогда советские войска нанесли немецко-фашистским захватчикам крупнейшее поражение, приблизившее Великую Победу.
Ребята из трудового отряда «Бригада» будут трудиться в Тяжинском агропромышленном техникуме до конца июля.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/07/2024
Образование
Тяжин
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