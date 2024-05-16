В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла занимательная перемена «Семейный досуг»

На этот раз организаторы посвятили занимательную перемену Международному дню семьи. В рамках проекта «Пространство развития» от Российского союза молодежи была создана локация «В точке притяжения», где студенты соревновались в настольных играх, таких как шашки, шахматы, мемори и Дженга.

По итогам предыдущей перемены памятным подарком был награжден студент третьего курса Евгений Волчецкий. Еженедельно среди ребят подсчитываются баллы, на основе которых определяется лидер, получающий приз. В конце учебного года будут подведены окончательные итоги, и лучшие студенты получат ценные подарки.