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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла занимательная перемена «Семейный досуг»

На этот раз организаторы посвятили занимательную перемену Международному дню семьи. В рамках проекта «Пространство развития» от Российского союза молодежи была создана локация «В точке притяжения», где студенты соревновались в настольных играх, таких как шашки, шахматы, мемори и Дженга.
По итогам предыдущей перемены памятным подарком был награжден студент третьего курса Евгений Волчецкий. Еженедельно среди ребят подсчитываются баллы, на основе которых определяется лидер, получающий приз. В конце учебного года будут подведены окончательные итоги, и лучшие студенты получат ценные подарки.

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kuzbassnews.ru
16/05/2024
Культура
Образование
Тяжин
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