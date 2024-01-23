В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся исторический квиз «Легенды ХХ века»

Участниками игры стали студенты первого и второго курсов. Ребят ждали непростые вопросы о легендарных песнях и исполнителях ХХ века.

Студентам было предложено пять туров, проходя которые участники определяли стиль, жанр и направление музыки. Студенты активно соревновались в исполнении песен, находили ответы на вопросы за ограниченное время, умело работали в команде, проявляя грамотность и эрудированность.

Исторический квиз прошел в рамках программы «Пушкинская карта». Игру подготовила и провела режиссер Дома культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова.