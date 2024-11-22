В Тяжинском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка картин Юрия Михайлова

Народный мастер Российской Федерации, народный мастер Кузбасса, лауреат премии «Душа России», член Союза художников России и Почетный гражданин города Мариинска Юрий Михайлович Михайлов представил ценителям искусства новую художественную выставку «Мои птицы. Я их рисую, потому что они красивые».

С работами мастера познакомились студенты-первокурсники Тяжинского агропромышленного техникума и учащиеся детской художественной школы № 13. Ребята по достоинству оценили высочайшее мастерство и безграничный талант Юрия Михайловича Михайлова.

В экспозициях выставки – 36 работ. Художник изобразил певчих, хищных и водоплавающих представителей мира пернатых. Каждая картина символизирует гармонию природы и человека. Во всех работах выражена главная мысль автора о том, что сохранение окружающей среды первостепенная задача для всего человечества.

Фото: Тяжинский историко-краеведческий музей