В Тяжинском округе более 120 школьников прошли военно-спортивную подготовку

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский ребятам рассказали о Кузбасском центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

В спорткомплексе «Юность» инструкторы центра провели для школьников мастер-классы по тактической медицине, огневой подготовке, управлению БПЛА, тактике боя, саперному и минно-подрывному делу. Ребята также узнали, как следует маскировать позиции, познакомились с методикой выживания в экстремальных условиях.

Юнармейцы поделились своими впечатлениями об участии в различных конкурсах и сборах.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа