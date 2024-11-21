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В Тяжинском округе более 120 школьников прошли военно-спортивную подготовку

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский ребятам рассказали о Кузбасском центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
В спорткомплексе «Юность» инструкторы центра провели для школьников мастер-классы по тактической медицине, огневой подготовке, управлению БПЛА, тактике боя, саперному и минно-подрывному делу. Ребята также узнали, как следует маскировать позиции, познакомились с методикой выживания в экстремальных условиях.
Юнармейцы поделились своими впечатлениями об участии в различных конкурсах и сборах.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

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kuzbassnews.ru
21/11/2024
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