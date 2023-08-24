В Тяжинском округе отметили 80-летие Курской битвы

Час истории «Поле воинской доблести», посвященный 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве прошел в Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Особое внимание было уделено землякам, воевавшим на Курской дуге. Боевой артиллерийский расчет под командованием Дмитрия Гаврюшова покрыл себя неувядаемой славой – стойко сдерживал яростный натиск противника, метким огнем бил по скоплениям гитлеровцев, уничтожил склад боеприпасов, три вражеских танка,- так писала фронтовая газета.

Иван Максимович Кузин во время Курской битвы занимал должность топогрофа-вычислителя. Находясь на наблюдательном пункте, он видел надвигавшуюся на позиции своего корпуса армаду вражеских танков. За Курскую битву Иван Максимович награжден медалью «За боевые заслуги».

Специалисты Листвянского СДК провели для детей беседу с показом документального фильма «Битва на Огненной дуге». В Новомарьинском секторе Итатского городского Дома культуры прошел час истории «Битва на огненной дуге». Участница театрального кружка прочитала стихотворение «Прохоровка» и рассказала о подвиге летчика Александра Константиновича Горовца, который в одном бою сбил 9 вражеских самолетов.