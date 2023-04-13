В Тяжинском округе отметили День космонавтики

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся интеллектуальный космоквест «Покорители космоса». Студенты-первокурсники посмотрели документальный видеоролик о Дне космонавтики, ответили на вопросы викторины, после чего получили маршрутные листы и отправились в путешествие по планетам, на каждой им нужно было пройти различные испытания.

После завершения космоквеста перед ребятами выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский и вручил диплом победителя команде группы 272. Остальные команды отмечены сертификатами участников. За помощь в организации и проведении космоквеста благодарственными письмами награждены волонтёры Екатерина Ермакова, Даниил Голубчиков и Кристина Тисецкая. Интеллектуальный космоквест «Покорители космоса» подготовила и провела педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич.

Также студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в онлайн-викторине ко Дню космонавтики. В рамках проекта «Разговоры о важном», в группах студентов прошли беседы по теме «День космонавтики. Мы первые».

В спортивном зале техникума впервые в Тяжинском округе прошёл турнир по мини-волею (мини-волейболу), посвящённый Дню космонавтики. В соревнованиях приняло участие 8 команд разных возрастных категорий.

На двух площадках параллельно играли воспитанники детского дома «Ласточкино гнёздышко», ветераны, выпускники, сотрудники и студенты техникума. Первое место заняла команда ветеранов «Тяжин-4». На втором месте студенты Тяжинского агропромышленного техникума. Третье место досталось сборной команде выпускников и сотрудников Тяжинского агропромышленного техникума. Победители и призёры соревнований награждены Почётными грамотами отдела молодёжной политики спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального района.

В центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова для студентов Тяжинского агропромышленного техникума организовали виртуальное космическое путешествие «Дорога во Вселенную». Участники встречи узнали, что второй год в Кузбассе проходит фестиваль Юрия Гагарина. Поговорили об истории освоения космического пространства, познакомились с интересными фактами о первом полёте человека в космос.

Ребята узнали о том, что из первого отряда космонавтов два человека были из Кузбасса. Это Алексей Архипович Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, и космонавт Борис Валентинович Волынов, который впервые вместе со своим экипажем осуществил стыковку двух космических кораблей. В честь них названы улицы в городах России, аэропорты в Кемерово и Новокузнецке. К полету, запланированному на 2024 год, готовится Александр Гребенкин. Студенты проверили свои знания, ответив на вопросы викторины «Космические просторы Вселенной» и разгадали «космические послания».

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, добровольцы местной организации Союза Молодёжи Кузбасса в рамках празднования Дня космонавтики, побывали у воспитанников социально-реабилитационного центра. Волонтёры провели для ребятишек общеразвивающее занятие «Познавательные минутки: путешествие в космос», студенты в интерактивной форме рассказали детям о космосе и первых космонавтах. Также организовали спортивное занятие «Хочу быть космонавтом». Команды воспитанников центра приняли участие в весёлых эстафетах, за что получили призы – настольные игры. Затем детей ждал творческий мастер-класс по изготовлению из цветного картона и бумаги закладки для книги «Ракета». Вместе с добровольцами каждый ребёнок сделал для себя закладку-игрушку в форме ракеты, с которой будет интереснее читать любимые книги.

Сельские учреждения культуры Тяжинского округа совместно с участниками художественной самодеятельности приняли участие в акциях «Я на улице Гагарина. Поехали» и «Привет, космос!». В Новопокровском сельском Доме культуры для детей прошло историческое путешествие «Страницы космических стартов», в Старо-Тяжинском СДК – познавательный час «Он пример для всех ребят!», в Чулымском СДК – викторина «Удивительный мир космоса», в Акимо-Анненском СДК – час информации «Звёзды становятся ближе», в Новоподзорновском СДК – познавательная программа «Мне бы космонавтом стать». В Нововосточном сельском Доме культуры для детей состоялся мастер-класс по созданию макета «Планеты солнечной системы». В Новомарьинском секторе открылась выставка детских рисунков «Космос и мы». Специалисты Тисульского сельского Дома культуры посетили воспитанников детского сада «Лесовичок» и провели беседу «Дорогами космических орбит».

В преддверии Дня космонавтики в библиотеках Тяжинского округа были оформлены книжно-иллюстративные выставки, рассказывающие о жизни и космических свершениях Юрия Алексеевича Гагарина. В Октябрьской библиотеке для своих читателей подготовили выставку «Звезда по имени Гагарин», в Почаевской библиотеке – «Дорогами космических орбит», в Новоподзорновской библиотеке – «Знакомьтесь – Гагарин». В Бороковской библиотеке оформили книжную выставку «Дорога в космос» и организовали выставка детских рисунков «Путь к звездам».

В Тяжинской средней школе № 1 имени Николая Ивановича Масалова в рамках II международного фестиваля Юрия Гагарина проходящего в Кузбассе, для пятиклассников состоялась познавательная презентация «Российская космонавтика: вчера, сегодня, завтра». Мероприятие подготовила и провела режиссёр Дома культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова.

В Тяжинском центре национальных культур прошла встреча, посвящённая Дню космонавтики. Учащиеся Тяжинской средней школе № 1 имени Н. И. Масалова рассказали, что они знают о космонавтах. Затем ребята приняли в квесте «Космические дали». Учащиеся творческих объединений Тяжинского центра дополнительного образования побывали на экскурсии в окружном краеведческом музее. Здесь для ребят подготовили квест-игру и мастер-класс. Педагоги Итатского детско-юношеского центра провели для воспитанников детских садов посёлка познавательно-развлекательную программу «Полёт в космос».

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского округа для ветеранов провели квиз-игру «Поехали!», в ходе которой были сформированы звездные экипажи, которые отправились в космос. Квиз состоял из нескольких станций: «Невесомость», «В открытом космосе», «Земля в иллюминаторе», «Поехали!» и другие. Получатели социальных услуг отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды, складывали пазлы, выполняли задания на смекалку и скорость мышления.