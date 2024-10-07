В Тяжинском округе педагогов поздравили с Днем учителя

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась «Учительская перемена». В фойе участников ждали настольные игры. Педагоги присоединились к студентам, чтобы сыграть в «падающую башню», «морской бой», «балансир», шахматы и уно.

Особый интерес вызвала игра «Вопрос - ответ». Остроумные вопросы и находчивые ответы, никого не оставили равнодушным. Педагоги с удовольствием позировали на фоне фотозоны созданной ко Дню учителя, а студенты представили себя в роли педагога.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся торжественный прием, посвященный Дню учителя. Педагогов поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Лучшим учителям присвоено звание «Почетный работник сферы образования РФ», вручены почетные грамоты Министерства просвещения РФ, Министерства образования Кузбасса, главы Тяжинского муниципального округа. Музыкальными и танцевальными номерами преподавателей поздравили творческие коллективы ДК «Юбилейный».

В Итатской средней школе имени Тамары Файвишевны Данкевич открылась фотовыставка «Мы тоже школьниками были...», где педагоги разместили свои фотографии школьных лет. Ребята с интересом узнавали учителей на снимках, а педагоги еще раз вспомнили школьные годы, своих учителей и одноклассников.

В Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова прошел познавательно-развлекательный час «Улыбнись, учитель!». Учащиеся 8 «В» класса узнали историю праздника, приняли активное участие в сочинении поздравления любимому учителю. Ребята продемонстрировали свои знания по разным предметам, а также вспомнили устное народное творчество.

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя, на который пригласили педагогов общеобразовательных школ и воспитателей детских садов округа. Директор ДШИ № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева поздравила коллег с профессиональным праздником, пожелала им здоровья, терпения, мудрости и вдохновения. С музыкальными поздравлениями выступили преподаватели и учащиеся отделений фортепиано, народных инструментов, народного и эстрадного пения.

Тяжинский центр дополнительного образования запустил в социальных сетях флешмоб «Спасибо, учитель!». Это еще одна возможность рассказать о своих учителях. Отличник народного просвещения Наталья Анатольевна Семенова работает педагогом в Тяжинском центре дополнительного образования уже 44 года. Благодаря неуемной фантазии, творчеству, активной жизненной позиции, Наталья Анатольевна всегда в центре событий. Много лет руководила отрядом юных инспекторов движения. Кукольный театр «Арлекин», под руководством Н. А. Семеновой, известен далеко за пределами Тяжинского округа. Ребята неоднократно были победителями областных конкурсов, а в этом году стали призерами Всероссийского фестиваля.

Специалисты Тяжиновершинского сельского Дома культуры и библиотеки провели поздравительную акцию «Спасибо вам, учителя!». В Староурюпском СДК для педагогов подготовили фотозону и провели акцию «Тебе, учитель!». Работники Кубитетского сельского Дома культуры поздравили с Днем учителя педагогов общеобразовательной школы.