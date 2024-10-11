В Тяжинском округе подвели итоги работы по организации временных и общественных работ

При содействии центра занятости населения Тяжинского округа с начала текущего года на временные работы были трудоустроены 65 безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в службе занятости. Для 43 безработных граждан организовали оплачиваемые общественные работы (116 % от плана). Для их трудоустройства было заключено 17 договоров о сотрудничестве с 10 организациями различных форм собственности. При этом за безработными гражданами сохранялось право на получение пособия по безработице (если общественные работы не являлись для них подходящей работой) плюс выплачивалась гражданам заработная плата установленная работодателем и оказывалась материальная поддержка от центра занятости населения в размере 3,9 тысяч рублей в месяц.

Временное рабочее место нашли 22 соискателя из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Было заключено 15 договоров о сотрудничестве с 12 организациями различных форм собственности для приема на работу 18 безработных граждан (95 % от плана). Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, затруднено по причине нежелания безработных граждан сниматься с учета на кратковременный период занятости. В период участия во временных работах безработным гражданам выплачивалась материальная поддержка из расчета 5,8 тысяч рублей в месяц и заработная плата от работодателя.

Заключен один договор с работодателем на субсидированное рабочее место и трудоустроен 1 человек (100 % от плана), из категории граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы – гражданин освобожденный из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Субсидия предоставлена работодателю в размере более 173,9 тысяч рублей на возмещение заработной платы трудоустроенного освобожденного гражданина, на выплату за наставничество и на уплату страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда освобожденного гражданина, и страховых взносов, начисленных на выплаты за наставничество.

Заключено 3 договора с работодателями и трудоустроено три выпускника (150 % от плана) в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

Трудоустроенные выпускники помимо заработной платы, выплачиваемой работодателем, получают и материальную поддержку от центра занятости населения в размере 2094 рубля в месяц.

После окончания периода оплачиваемых общественных и временных работ на постоянные и сезонные рабочие места трудоустроен 51 человек, из них – 12 женщины.