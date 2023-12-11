День памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова прошел в Тяжинском округе

Со дня рождения легендарного участника Великой Отечественной войны исполнился 101 год. В сельских учреждениях культуры клубного типа Тяжинского округа прошли беседы, информационные и патриотические часы, уроки мужества, устные журналы, тематические фотовыставки, мастер-классы по изготовлению памятных открыток и значков.

Николай Масалов родился 10 декабря 1922 года в деревне Вознесенка Мариинского уезда Томской губернии (ныне Тисульского округа Кемеровской области – Кузбасса). Он появился на свет в семье выходцев из Курской губернии. В Сибирь они переселились в поисках лучшей доли. Прадед, дед и отец Николая Масалова были потомственными кузнецами, мастерство которых высоко ценилось по всей округе.

До четвертого класса Николай учился в сельской школе. Отправившись на рыбалку по первому льду, он провалился в прорубь. После этого долго болел, когда поправился, сверстники уже заканчивали шестой класс. Сначала паренек помогал родителям по дому, а в 1936 году был принят на работу в колхоз «Новая жизнь». После окончания курсов трактористов при машинно-тракторной станции, снова стал работать в родной деревне. Николай Масалов сумел наладить старенький трактор, и уже вскоре своим трудолюбием прославился на весь район.

В 1941 году Николай Масалов был призван в ряды Красной Армии. На пути к Берлину знаменщик 220-го гвардейского Запорожского полка прошел 3,5 тыс. километров фронтовых дорог. Воин из Кузбасса сражался под Брянском, Курском, Орлом, участвовал в Сталинградской битве, освобождал украинские города и села, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер.

Воин-сибиряк послужил прототипом при создании всемирно известного памятника советскому воину-освободителю. Во время штурма столицы фашистской Германии 30 апреля 1945 года гвардии старший сержант Николай Масалов спас из-под огня немецкую девочку. Величественный монумент был установлен в берлинском Трептов-парке. По решению властей Кемеровской области – Кузбасса была изготовлена точная копия памятника. В городе Кемерово был торжественно открыт не имеющий аналогов в России, мемориал Воину-освободителю.

В послевоенные годы Николай Иванович Масалов жил в поселке Тяжинский Кемеровской области, активно занимался военно-патриотической работой, вел большую переписку, встречался с молодежью и трудовыми коллективами. Ветерану неоднократно предлагали поселиться на германской земле, но солдат, всегда оставался верен своей Родине. Сегодня на ярком примере гуманизма русского солдата воспитываются новые поколения кузбассовцев.

В 1965 года Н. И. Масалов побывал на студии «Мосфильм», где принял участие в съемках киножурнала. Тогда же советские и германские кинематографисты сняли полнометражный документальный фильм «Парень из легенды». В 1982 году на украинском республиканском телевидении состоялась премьера документальной ленты студии «Укркинохроника» «Право на вечность». Кинематографисты встретились с Н. И. Масаловым у него на родине.

Обучающиеся Тяжинского агролицея (ныне агропромышленного техникума) записали на видео воспоминания фронтовика. Это наиболее полное интервью легендарного воина-освободителя, из сохранившихся. В декабре 2020 года добровольцы студенческого волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума сняли видеопрограмму, посвященную 98-летию со дня рождения Героя Кузбасса Н. И. Масалова.

В 2022 году состоялась премьера документального фильма «Освободитель. Человек и памятник», снятого командой Кузбасской медиа группы при поддержке Института развития интернета. Монумент «Воин-освободитель» уже многие десятилетия является главным символом Победы над фашизмом. Солдат со спасенной девочкой на груди – это образ русского солдата, спасшего Европу и весь мир от ужасов нацизма. Съемки документальной ленты прошли в Кузбассе, в Москве и Берлине. Участники фильма – земляки Николая Ивановича Масалова, историки, эксперты, политики. Все они сходятся в одном. Воин из Кузбасса, старший сержант Красной Армии Николай Масалов в последние дни войны совершил великий подвиг, вошедший в историю.

В канун 20-летия Победы Николай Иванович Масалов впервые после войны побывал в столице Германской Демократической Республики. Тогда бронзовый памятник и его прототип впервые свиделись воочию. В 1969 году Николай Иванович Масалов стал почетным гражданином города Берлина. В городе Кемерово 10 мая 1970 года делегация из ГДР вручила Н. И. Масалову диплом почётного гражданина города Вайсенфельс. В поселке Тяжинский методом народной стройки земляку-герою построили новый добротный дом. Николай Иванович Масалов является почетным гражданином поселка Тяжинский и Тяжинского района.

В 1975-1978 годах по инициативе Николая Ивановича в центре посёлка Тяжинский был возведен мемориальный комплекс памяти земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На центральной стеле – барельеф, повторяющий в миниатюре монумент советскому воину-освободителю в Берлине.

В советское время в Тяжинском районе был учрежден приз имени почетного гражданина города Берлина Н. И. Масалова. Им награждались победители соревнования за лучшую организацию оборонно-массовой работы среди коллективов промышленных предприятий, колхозов и совхозов района. В 1999 году в поселке Тяжинский на доме Н. И. Масалова появилась памятная мемориальная доска, как дань признательности благодарных земляков.

Николай Иванович Масалов награжден орденом Славы III степени, а также 22 медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Борцу против фашизма 1933-1945 гг.» и другими. Николай Иванович Масалов был удостоен ордена Отечественной войны первой и второй степени.

Земляки свято хранят память о герое. О жизни и подвиге воина-кузбассовца рассказывает книга Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды», изданная в Тяжинском районе. Ее третье издание увидело свет в журнальном варианте на страницах Тяжинской окружной газеты «Призыв» и журнала писателей России «Огни Кузбасса». В районном историко-краеведческом музее развернута обширная экспозиция памяти героя-земляка. Тяжинской центральной районной библиотеке присвоено имя Николая Ивановича Масалова. В Нововосточной средней школе создана пионерская дружина имени Н. И. Масалова. На знамени – девиз пионеров: «За Родину, добро и справедливость!».

22 июня 2012 года Н. И. Масалов посмертно был удостоен высшей награды Кемеровской области, звания «Герой Кузбасса». В 2019 году имя Героя было присвоено Тяжинской средней школе № 1, в окружном центре на Аллее Героев была установлена стела с портретом Николая Ивановича Масалова. Разработан и краеведческий маршрут Н. И. Масалова. В память о Николае Ивановиче Масалове проходят спортивные соревнования – районный блиц-турнир по шахматам, областные турниры по волейболу и вольной борьбе.

В 2022 году к 100-летию со дня рождения Н. И. Масалова в Кузбассе стартовал исторический проект «Прикосновение к Подвигу». Передвижной музей курсировал по региону в течение года, что позволило рассказать кузбасским ребятам о подвиге земляка даже в самых отдаленных территориях. Мобильный музей располагается в специально оборудованном автобусе, где размещена информация о жизни и подвиге героя, демонстрируются кадры кинохроники, экспонаты военного времени, а также личные вещи, в том числе награды и фотографии, официальные документы, печатные материалы и переписка. Проект «Прикосновение к Подвигу» был инициирован Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тяжинского муниципального округа. В 2020 году он победил в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по направлению «Сохранение исторической памяти».

В 2021 году в Тяжинском округе прошла масштабная военно-историческая реконструкция «Подвиг, отлитый в бронзу». В воссоздании подвига Н. И. Масалова приняли участие исторические клубы Красноярска, Новосибирска, Томска и Алтайского края. 27 мая 2023 года в селе Преображенка состоялась военно-историческая реконструкция межрегионального уровня «Путь к Победе» – воссоздание эпизода из фронтовой биографии знаменосца Н. И. Масалова, его личного участия в легендарной военной операции по форсированию Днепра.

В январе 2023 года по инициативе губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева в регионе учреждена медаль Николая Масалова. Награждаться ею будут граждане и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга; безупречное несение службы; самоотверженную трудовую деятельность; военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; сохранение исторической памяти; активное участие в общественной жизни Кузбасса.

В Берлине, у памятника советскому воину-освободителю четыре десятка лет нес службу почетный караул. Пост был снят 22 декабря 1990 года. После объединения Германии в 1992 году новые власти приняли решение лишить советских военных звания почетного гражданина Берлина. В их числе был и Николай Иванович Масалов.

3 ноября 2022 года в городе Кемерово был открыт мемориал Воину-Освободителю. Он посвящен доблести всех сибиряков, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и ковали Победу в тылу. Только в Сталинградской битве участвовало более 200 тысяч бойцов сибирских дивизий.

В центре комплекса установлена точная копия памятника советскому солдату, который был открыт в берлинском Трептов-парке в 1949 году. Решение увековечить подвиг Николая Ивановича Масалова в Кемерове, было принято после того, как в Германии отказались вернуть его имя в списки почетных граждан Берлина. Инициативу губернатора Кузбасса поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин.

Проект разработала группа кузбасских архитекторов совместно со специалистами студии военных художников имени Грекова Минобороны Российской Федерации. Они же предложили создать в основании кургана мемориала мозаичное полотно из смальты, выполненное в лучших традициях советского реалистического искусства. На нем изображены представители 15 советских республик. В мозаику добавлены новые фрагменты, связанные с историей Кузбасса времен Великой Отечественной войны. Так, в отличие от берлинского аналога, на кузбасской мозаике появился образ самого Николая Масалова, женщины и мальчика, который подает ей патроны из ящика с надписью «Кузбасс – фронту». Общая площадь мозаичного полотна составляет 140 квадратных метров. В его создании приняли участие 20 мозаистов и художников из Санкт-Петербурга и Кемерова, в том числе пять студентов Кузбасского художественного колледжа, обучающихся на отделении керамики.

Высота скульптуры с курганом 37 метров – это больше берлинского оригинала. На изготовление 12-метрового памятника ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы. Вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику, расположены пилоны с именами 2916 сибиряков – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Также на Мемориале указаны названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и региональных заводов, которые работали в тылу, обеспечивая фронт.