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В Тяжинском округе стартовала региональная кампания «Новогодний Кузбасс. Большие сибирские каникулы»

На центральной площади поселка Тяжинский зажглись огни на главной новогодней елке муниципалитета. Ребята вместе с друзьями и родителями танцевали, играли со сказочными почтовичками, исполняли задорные песни со Снегурочкой и Дедом Морозом, загадывали желания, водили хоровод.
Также состоялось торжественное зажжение новогодней елки в поселке Итатский. В праздничной программе «Раз! Два! Три! Огнями елочка гори!» приняли участие местные жители, творческие работники и участники художественной самодеятельности Итатского городского Дома культуры.

Фото: Итатский ГДК – филиал Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/12/2024
Культура
Тяжин
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