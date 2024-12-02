На центральной площади поселка Тяжинский зажглись огни на главной новогодней елке муниципалитета. Ребята вместе с друзьями и родителями танцевали, играли со сказочными почтовичками, исполняли задорные песни со Снегурочкой и Дедом Морозом, загадывали желания, водили хоровод.

Также состоялось торжественное зажжение новогодней елки в поселке Итатский. В праздничной программе «Раз! Два! Три! Огнями елочка гори!» приняли участие местные жители, творческие работники и участники художественной самодеятельности Итатского городского Дома культуры.

Фото: Итатский ГДК – филиал Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности